Український силач від війни підступно втік до США: на нього вже поскаржилися до СБУ

Денис Бережник поїхав на змагання та не повернувся до України

Федерація стронгмена України виступила із заявою про те, що її спортсмен Денис Бережник не повернувся після змагань додому. Силач таємно продав в Україні своє майно та залишився у Штатах. Раніше повідомлялося, що на війні з росією загинув український силач.

"5 листопада 2022 року для виступу в міжнародних змаганнях виїхав за територію України спортсмен Денис Бережник. Але, незважаючи на взяті на себе особисті письмові зобов’язання, після закінчення змагань залишився на території США.

Користуючись довірою товаришів та керівництва федерації, навмисне збрехав про плани повернутися, а сам заздалегідь продав своє майно в Хусті, підступно плануючи втечу.

Ми, як патріотична та законослухняна організація, не збираємося покривати ганебні злочини, тому офіційно звернулися до СБУ та ДПСУ для реагування та покарання Бережника”, — йдеться у заяві Федерації на сторінці у Facebook.

Заява у СБУ

Заява Бережника

Раніше ми писали, що українець став найсильнішою людиною планети. Нагадаємо, у листопаді 2020 року Олексій Новіков завоював титул найсильнішої людини планети на змаганнях World Strongest Man. А у квітні 2022 року українець отримав титул "Найсильніша людина Європи-2022" на змаганні силачів у Лідсі (Великобританія).