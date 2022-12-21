Украинский силач от войны коварно сбежал в США: на него уже пожаловались в СБУ

Денис Бережник уехал на соревнования и не вернулся в Украину

Федерация стронгмена Украины выступила с заявлением о том, что ее спортсмен Денис Бережник не вернулся после соревнований домой. Силач тайно продал в Украине свое имущество и остался в Штатах. Ранее сообщалось, что на войне с рф погиб украинский силач.

"5 ноября 2022 для выступления в международных соревнованиях выехал за территорию Украины спортсмен Денис Бережник. Но, несмотря на взятые на себя личные письменные обязательства, по окончании соревнований остался на территории США.

Пользуясь доверием товарищей и руководства федерации, умышленно соврал о планах вернуться, а сам заранее продал свое имущество в Хусте, коварно планируя бегство.

Мы, как патриотическая и законопослушная организация, не собираемся покрывать позорные преступления, поэтому официально обратились в СБУ и ГПСУ для реагирования и наказания Бережника", — говорится в заявлении Федерации на странице в Facebook.

Заявление в СБУ

Заявление Бережника

Ранее мы писали, что украинец стал сильнейшим человеком планеты. Напомним, в ноябре 2020 года Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты на соревнованиях World Strongest Man. А в апреле 2022 года украинец получил титул "Самый сильный человек Европы-2022" на соревновании силачей в Лидсе (Великобритания).