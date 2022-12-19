Назвал Кадырова убийцей: звезда UFC отказался ехать в Чечню

Спортсмена звали развлекать детей Кадырова

Боец UFC Шон О'Мэлли рассказал, что его приглашали в Чечню на день рождения сына Рамзана Кадырова. Однако спортсмен не позарился на кровавые деньги. Ранее украинского предателя вышвырнули из UFC.

"Я спрашивал, ради кого это все устроено, но не получил ответа. Тогда сказал: "К черту все это".

Сехудо и Геджи поехали в Чечню к этому парню Кадырову, который является убийцей, хозяином положения, лучшим другом путина. Он – плохой человек. Они поехали на день рождения его сына, и меня также туда приглашали.

Представьте, что вы на мели, и вам предлагают 150 тысяч долларов. Готов поспорить, что Сехудо повелся на это. Вероятно, он сделал это за 100 тысяч", – цитирует О'Мэлли Спорт24.

Напомним, что бойцы UFC Камару Усман, Джастин Гейджи и экс-чемпион Генри Сехудо посетили Чечню по приглашению Кадырова. Они посетили российский университет спецназа, где оккупанты тренируются перед отправкой в Украину. Там бойцы постреляли на полигоне из разного вида оружия.

Кстати, принявший гражданство рф боец ММА боится получить повестку из военкомата.

Ранее на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.