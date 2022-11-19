Украинская девушка-боец ММА красиво обошла запрет на украинский флаг (видео)
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Украинка проведет бой в рамках шоу UFC Vegas 65
Единственная украинка в престижном промоушене UFC Марина Мороз, которая стала первой представительницей UFC в Playboy, оригинально обошла запрет национальных флагов в организации.
На церемонии взвешивания и дуэли взглядов Мороз пришла с желто-синей лентой в волосах. Соответствующие фото и видео украинка разместила на своей странице в Instagram.
Видео взвешивания Марины Мороз перед боем на турнире UFC Vegas 65:
В субботу, 19 ноября, 31-летня уроженка Вольногорска (Днепропетровская область) проведет поединок против бразильянки Дженнифер Майя (19-9-1) в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок украинки состоится в предварительном карде шоу. В главном бою американец Деррик Льюис встретиться в октагоне с Сергеем Спиваком из Молдовы.
Напомним, в UFC действует запрет на национальные флаги после турнира UFC 274, который состоялся в мае 2022 года. Кроме того, организация лояльно относится к российским спортсменам, которые продолжают выступать в промоушене.
Ранее сообщалось, что предателя Украины вышвырнули из UFC.
Напомним, украинский боец Людвик Шолинян уступил в своем втором поединке в UFC.