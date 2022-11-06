Украинский боец, заступившийся за флаг Украины, проиграл бой в UFC (видео)

Украинец проиграл второй бой в UFC подряд

В сильнейшей лиге смешанных единоборств UFC, где недавно прогремел судейский скандал, состоялось шоу с участием украинского бойца ММА армянского происхождения Людвика Шолиняна.

Полное видео боя Шолиняна (9-3) с американцем Джонни Муньосом (10-2) доступно на YouTube-канале Setanta Sports UFC. Поединок, который проходил в рамках легчайшего веса, продлился все три раунда и завершился единогласной победой представителя США.

После фиаско на UFC Fight Night 214 у Шолиняна теперь три поражения в карьере при 9 победах. Муньос выиграл свой десятый бой при двух поражениях.

Лучшие моменты боя Людвик Шолинян — Джонни Муньос:

Добавим, после полномасштабного вторжения рф Шолинян занял четкую позицию, осудив агрессию россии.

Кроме того, Шолинян поднял тему запрета национальных флагов на турнирах UFC. Боец на своей странице прикрепил снимок с украинским и армянским флагами, ведь не сможет выйти в октагон со стягами.

Добавим, в главном бою UFC Fight Night 214 Аманда Лемос техническим нокаутом победила Марину Родригес.

Ранее "Телеграф" сообщал, что американке пришлось снять трусы, чтобы сделать вес перед боем UFC.

Напомним, предателя Украины вышвырнули из UFC.