Український боєць, який заступився за прапор України, програв бій у UFC (відео)

Українець програв другий бій у UFC поспіль

У найсильнішій лізі змішаних єдиноборств UFC, де нещодавно прогримів суддівський скандал, відбулося шоу за участю українського бійця ММА вірменського походження Людвіка Шоліняна.

Повне відео бою Шоліняна (9-3) з американцем Джонні Муньосом (10-2) є на YouTube-каналі Setanta Sports UFC. Поєдинок, який проходив у рамках найлегшої ваги, тривав усі три раунди та завершився одноголосною перемогою представника США.

Після фіаско на UFC Fight Night 214 у Шоліняна тепер три поразки у кар’єрі за 9 перемог. Муньос виграв свій десятий бій за двох поразок.

Найкращі моменти бою Людвік Шолінян — Джонні Муньос:

Додамо, після повномасштабного вторгнення рф Шолінян зайняв чітку позицію, засудивши агресію росії.

Крім того, Шолінян порушив тему заборони національних прапорів на турнірах UFC. Боєць на своїй сторінці прикріпив знімок з українським та вірменським прапорами, адже не зможе вийти в октагон зі стягами.

Додамо, у головному бою UFC Fight Night 214 Аманда Лемос технічним нокаутом перемогла Марину Родрігес.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що американці довелося зняти труси, щоб зробити вагу перед боєм UFC.

Нагадаємо, зрадника України викинули з UFC.