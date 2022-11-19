Українська дівчина-боєць ММА красиво обійшла заборону на український прапор (відео)

Українка проведе бій у рамках шоу UFC Vegas 65

Єдина українка в престижному промоушені UFC Марина Мороз, яка стала першою представницею UFC в Playboy, оригінально обійшла заборону національних прапорів в організації.

На церемонії зважування та дуелі поглядів Мороз прийшла з жовто-синьою стрічкою у волоссі. Відповідні фото та відео українка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Відео зважування Марини Мороз перед боєм на турнірі UFC Vegas 65:

У суботу, 19 листопада, 31-річна уродженка Вільногірська (Дніпропетровська область) проведе поєдинок проти бразилійки Дженніфер Майя (19-9-1) у Лас-Вегасі (штат Невада, США). Поєдинок українки відбудеться у попередньому карді шоу. У головному бою американець Деррік Льюїс зустрінеться в октагоні із Сергієм Співаком із Молдови.

Нагадаємо, в UFC діє заборона на національні прапори після турніру UFC 274, який відбувся у травні 2022 року. Крім того, організація лояльно ставиться до російських спортсменів, які продовжують виступати у промоушені.

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