Відмовили органи: раптово помер відомий боєць UFC
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ентоні Джонсону було лише 38 років
Колишній претендент на чемпіонський титул UFC у напівважкій вазі американець Ентоні Джонсон пішов із життя у віці 38 років. Раніше ми писали, що у Дніпрі помер легендарний олімпійський чемпіон.
За словами лікарів, причиною смерті стала відмова у роботі органів на тлі неходжкінської лімфоми, повідомляє видання Yahoo Sports.
- Довідка. Неходжкінськими лімфомами називають злоякісні ураження лімфатичної системи. Це група онкологічних захворювань, що відрізняються між собою за ступенем злоякісності, швидкістю розвитку пухлинного процесу та наявною симптоматикою.
Ентоні Джонсон дебютував у UFC влітку 2007 року. У травні 2015-го Ентоні вперше провів поєдинок за титул організації, зазнавши поразки від Даніеля Корм’є. Реванш між ними відбувся за два роки, і Корм’є знову здобув перемогу.
Раніше ми писали, що боєць мало не вбив суперника заради контракту з UFC.
До речі, на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.