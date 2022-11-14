Відмовили органи: раптово помер відомий боєць UFC

Ентоні Джонсону було лише 38 років

Колишній претендент на чемпіонський титул UFC у напівважкій вазі американець Ентоні Джонсон пішов із життя у віці 38 років. Раніше ми писали, що у Дніпрі помер легендарний олімпійський чемпіон.

За словами лікарів, причиною смерті стала відмова у роботі органів на тлі неходжкінської лімфоми, повідомляє видання Yahoo Sports.

Довідка. Неходжкінськими лімфомами називають злоякісні ураження лімфатичної системи. Це група онкологічних захворювань, що відрізняються між собою за ступенем злоякісності, швидкістю розвитку пухлинного процесу та наявною симптоматикою.

Ентоні Джонсон дебютував у UFC влітку 2007 року. У травні 2015-го Ентоні вперше провів поєдинок за титул організації, зазнавши поразки від Даніеля Корм’є. Реванш між ними відбувся за два роки, і Корм’є знову здобув перемогу.

Раніше ми писали, що боєць мало не вбив суперника заради контракту з UFC.

До речі, на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.