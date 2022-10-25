Божевільний нокаут: боєць мало не вбив суперника заради контракту з UFC (відео)

Джека Сарагіх ефектно переміг Вон Бін Кі

В Азії проходить турнір зі змішаних єдиноборств Road to UFC. Місцеві бійці б’ються за право отримати контракт у найкращій лізі ММА. Раніше українська зірка UFC знялася для Playboy.

Путівку в UFC заробив боєць з Індонезії Джека Сарагіх. У півфінальному поєдинку відбору він нокаутував корейця Вон Бін Кі.

Поєдинок тривав менше трьох хвилин. Сарагіх вирубав Кі потужним прямим ударом, а потім кинувся добивати. На щастя, рефері встиг відтягнути індонезійця, оскільки Кі лежав непритомний.

Тепер у фіналі Road to UFC Джека Сарагіх зустрінеться з переможцем поєдинку Аншул Джубі (Індія) — Кьюнг Пьо Кім (Південна Корея). За словами організаторів турніру обидва фіналісти отримають контракт. Тільки у переможця буде заробіток трохи вищий.

До речі, нещодавно на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.

Раніше ми писали, що американці, заради бою, довелося зняти труси.