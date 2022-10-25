Безумный нокаут: боец чуть не убил соперника ради контракта с UFC (видео)
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Джека Сарагих эффектно победил Вон Бин Ки
В Азии проходит турнир по смешанным единоборствам Road to UFC. Местные бойцы дерутся за право получить контракт в лучшей лиге ММА. Ранее украинская звезда UFC снялась для Playboy.
Путевку в UFC заработал боец из Индонезии Джека Сарагих. В полуфинальном поединке отбора он нокаутировал корейца Вон Бин Ки.
Поединок продлился меньше трех минут. Сарагих вырубил Ки мощным прямым ударом, а затем бросился добивать. К счастью, рефери успел оттащить индонезийца, поскольку Ки лежал без сознания.
Теперь в финале Road to UFC Джека Сараги встретится с победителем поединка Аншул Джуби (Индия) — Кьюнг Пе Ким (Южная Корея). По словам организаторов турнира оба финалиста получат контракт. Только у победителя будет заработка немного выше.
Кстати, недавно на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.
Ранее мы писали, что американке, ради боя, пришлось снять трусы.