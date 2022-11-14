Укр

Отказали органы: внезапно умер известный боец UFC

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Автор
Джонсон с любимой собакой Новость обновлена 14 ноября 2022, 10:58
Джонсон с любимой собакой

Энтони Джонсону было всего 38 лет

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полутяжелом весе американец Энтони Джонсон ушел из жизни в возрасте 38 лет. Ранее мы писали, что в Днепре умер легендарный олимпийский чемпион.

По словам врачей, причиной смерти стал отказ в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы, сообщает издание Yahoo Sports.

  • Справка. Неходжкинскими лимфомами называют злокачественные поражения лимфатической системы. Это группа онкологических заболеваний, отличающихся между собой по степени злокачественности, скорости развития опухолевого процесса и имеющейся симптоматике.

Энтони Джонсон дебютировал в UFC летом 2007 года. В мае 2015-го Энтони впервые провел поединок за титул организации, потерпев поражение от Даниэля Кормье. Реванш между ними состоялся через два года, и Кормье снова одержал победу.

Ранее мы писали, что боец чуть не убил соперника ради контракта с UFC.

Кстати, на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.

Теги:
#MMA #Смешанные единоборства #UFC #Энтони Джонсон