Отказали органы: внезапно умер известный боец UFC
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Энтони Джонсону было всего 38 лет
Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полутяжелом весе американец Энтони Джонсон ушел из жизни в возрасте 38 лет. Ранее мы писали, что в Днепре умер легендарный олимпийский чемпион.
По словам врачей, причиной смерти стал отказ в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы, сообщает издание Yahoo Sports.
- Справка. Неходжкинскими лимфомами называют злокачественные поражения лимфатической системы. Это группа онкологических заболеваний, отличающихся между собой по степени злокачественности, скорости развития опухолевого процесса и имеющейся симптоматике.
Энтони Джонсон дебютировал в UFC летом 2007 года. В мае 2015-го Энтони впервые провел поединок за титул организации, потерпев поражение от Даниэля Кормье. Реванш между ними состоялся через два года, и Кормье снова одержал победу.
Ранее мы писали, что боец чуть не убил соперника ради контракта с UFC.
Кстати, на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.