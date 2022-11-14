Отказали органы: внезапно умер известный боец UFC

Энтони Джонсону было всего 38 лет

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полутяжелом весе американец Энтони Джонсон ушел из жизни в возрасте 38 лет. Ранее мы писали, что в Днепре умер легендарный олимпийский чемпион.

По словам врачей, причиной смерти стал отказ в работе органов на фоне неходжкинской лимфомы, сообщает издание Yahoo Sports.

Справка. Неходжкинскими лимфомами называют злокачественные поражения лимфатической системы. Это группа онкологических заболеваний, отличающихся между собой по степени злокачественности, скорости развития опухолевого процесса и имеющейся симптоматике.

Энтони Джонсон дебютировал в UFC летом 2007 года. В мае 2015-го Энтони впервые провел поединок за титул организации, потерпев поражение от Даниэля Кормье. Реванш между ними состоялся через два года, и Кормье снова одержал победу.

Ранее мы писали, что боец чуть не убил соперника ради контракта с UFC.

Кстати, на турнире по смешанным единоборствам произошел забавный случай: боец ММА нокаутировал судью.