Боец ММА нокаутировал соперника зрелищным ударом "ножницы" (видео)

На турнире по смешанным единоборствам One Pride MMA Fight Night 41, что проходил в Джакарте (Индонезия) 6 февраля, зрители стали свидетелями жесткого нокаута в чемпионском бою.

В поединке за титул чемпиона Индонезии в минимальном весе встретились местные бойцы Билли Пасулатан и Брандо Мамана. В середине второго раунда Пасулатан поймал соперника блестящим ударом "ножницы", исполнив замах правой ногой, а затем молниеносно пробив хай-кик левой. В результате попадания Мамана оказался в тяжелом нокауте и рефери остановил схватку.

Видео нокаута в бою Билли Пасулатан - Брандо Мамана:

Эта победа стала 5-й в карьере при двух поражениях для Билли, Брандо проиграл в третий раз при 9 победах.

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектном нокауте на турнире по ММА в Лас-Вегасе.