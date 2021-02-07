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Боец ММА нокаутировал соперника зрелищным ударом "ножницы" (видео)

Боец ММА нокаутировал соперника зрелищным ударом "ножницы" (видео)
Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм oneprideimma

На турнире по смешанным единоборствам One Pride MMA Fight Night 41, что проходил в Джакарте (Индонезия) 6 февраля, зрители стали свидетелями жесткого нокаута в чемпионском бою.

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В поединке за титул чемпиона Индонезии в минимальном весе встретились местные бойцы Билли Пасулатан и Брандо Мамана. В середине второго раунда Пасулатан поймал соперника блестящим ударом "ножницы", исполнив замах правой ногой, а затем молниеносно пробив хай-кик левой. В результате попадания Мамана оказался в тяжелом нокауте и рефери остановил схватку.

Видео нокаута в бою Билли Пасулатан - Брандо Мамана:

Эта победа стала 5-й в карьере при двух поражениях для Билли, Брандо проиграл в третий раз при 9 победах.

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектном нокауте на турнире по ММА в Лас-Вегасе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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MMA, Нокат, Билли Пасулатан, Брандо Мамана.
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