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Боец UFC нокаутировал легенду ММА ударом коленом в прыжке (видео)

Боец UFC нокаутировал легенду ММА ударом коленом в прыжке (видео)
Обновлено 12:26 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм ufc

На турнире UFC Fight Night 184, что состоялся в Лас-Вегасе, в основном карде в октагоне встретились представители полулегкой весовой категории - американцы Фрэнки Эдгар и Кори Сэндхаген.

Боец-дебютант вырубил соперника с одного удара (видео)

39-летний экс-чемпион промоушена в легком весе Эдгар не сумел навязать сопротивление более молодому Сэндхагену, который расправился с легендой ММА за 28 секунд. На первой минуте 1-го раунда Кори нанес Фрэнки убийственный удар в голову коленом в прыжке, после чего ветеран UFC улетел в нокаут.

Видео нокаута в бою Фрэнки Эдгар - Кори Сэндхаген:

Таким образом, 28-летний Сэндхаген добыл свою 14-ю победу в профи при двух поражениях, Эдгар уступил в 9-й раз при 24 победах и одной ничьей.

"Телеграф" напоминает, что в главном поединке вечера в Лас-Вегасе Александр Волков избил Алистара Оверима.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,194

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Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Фрэнки Эдгар, Кори Сэндхаген.
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