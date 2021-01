Боец-дебютант вырубил соперника с одного удара (видео)

В субботу, 30 января, в Сулеймании (Ирак) прошел вечер профессионального ММА.

В одном из поединков андеракарда в октагон вышли представители среднего веса Мортаза и Абдул Самад. В итоге поединок не продлился и 15-и секунд. Мортаза своим первым ударом - мощным хай-киком вырубил соперника, и рефери тут же остановил схватку, зафиксировав нокаут.

Видео нокаута в бою Мортаза - Абдул Самад:

Head kick KO in about 15 seconds by Mortaza at CFL 1 in Iraq pic.twitter.com/i0UxfiY39g

— caposa (@Grabaka_Hitman) January 30, 2021