Сенегальский гигант ударами-бомбами нокаутировал соперника (видео)

На турнире по единоборствам One Championship: Unbreakable 2, что состоялся в Сингапуре в главном бою шоу выступили бойцы ММА итальянец Мауро Черилли и россиянин Абдулбасир Вагабов. В основном карде вечера поединок провели еще одна пара супертяжей - Умар Кейн - Алан Нгалани.

Сенегалец Кейн в концовке первого раунда сделал тейкдаун, а затем серией мощных ударов добил оппонента. Для Кейна эта победа стала дебютной в промоушене и второй в карьере, Нгалани проиграл в шестой раз при четырех победах.

Видео нокаута в бою Умар Кейн - Алан Нгалани:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этом вечере единоборств российский кикбоксер добыл эффектную досрочную победу.