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Сенегальский гигант ударами-бомбами нокаутировал соперника (видео)

Сенегальский гигант ударами-бомбами нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 12:44 Сегодня Телеграф Фото: onefc

На турнире по единоборствам One Championship: Unbreakable 2, что состоялся в Сингапуре в главном бою шоу выступили бойцы ММА итальянец Мауро Черилли и россиянин Абдулбасир Вагабов. В основном карде вечера поединок провели еще одна пара супертяжей - Умар Кейн - Алан Нгалани.

Боец ММА с "вертухи" нокаутировал соперника (видео)

Сенегалец Кейн в концовке первого раунда сделал тейкдаун, а затем серией мощных ударов добил оппонента. Для Кейна эта победа стала дебютной в промоушене и второй в карьере, Нгалани проиграл в шестой раз при четырех победах.

Видео нокаута в бою Умар Кейн - Алан Нгалани:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этом вечере единоборств российский кикбоксер добыл эффектную досрочную победу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 2,203

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Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Умар Кейн, Алан Нгалани.
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