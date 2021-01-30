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Итальянский боец ММА забил россиянина на турнире в Сингапуре (видео)

Итальянский боец ММА забил россиянина на турнире в Сингапуре (видео)
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм mauro_thehammer_cerilli

В пятницу, 29 января, в Сингапуре состоялся большой вечер профессиональных единоборств One Championship: Unbreakable 2. В главном бою шоу сразились супертяжи из мира ММА итальянец Мауро Черилли и россиянин Абдулбасир Вагабов по прозвищу "Дагестанская Машина".

Боец ММА с "вертухи" нокаутировал соперника (видео)

В начале второго раунда Мауро нанес сопернику болезненный лоу-кик, после чего тот присел на колено, а итальянец несколькими ударами добил оппонента. Эта победа стала 14-й для Черилли в профи, а Вагабов, для которого это был дебют в промоушене, проиграл во второй раз при шести победах.

Видео нокаута в бою Абдулбасир Вагабов - Мауро Черилли:

 
 
 
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Публикация от ONE Championship (@onechampionship)

Ранее "Телеграф" сообщал, что в подобном стиле после лоу-кика недавно проиграл звездный боец UFC Конор Макгрегор.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 454

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, ONE Championship, Абдулбасир Вагабов, Мауро Черилли.
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