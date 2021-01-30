Итальянский боец ММА забил россиянина на турнире в Сингапуре (видео)

В пятницу, 29 января, в Сингапуре состоялся большой вечер профессиональных единоборств One Championship: Unbreakable 2. В главном бою шоу сразились супертяжи из мира ММА итальянец Мауро Черилли и россиянин Абдулбасир Вагабов по прозвищу "Дагестанская Машина".

В начале второго раунда Мауро нанес сопернику болезненный лоу-кик, после чего тот присел на колено, а итальянец несколькими ударами добил оппонента. Эта победа стала 14-й для Черилли в профи, а Вагабов, для которого это был дебют в промоушене, проиграл во второй раз при шести победах.

Видео нокаута в бою Абдулбасир Вагабов - Мауро Черилли:

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в подобном стиле после лоу-кика недавно проиграл звездный боец UFC Конор Макгрегор.