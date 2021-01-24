Макгрегор впервые в карьере улетел в нокаут (видео)

В воскресенье, 24 января, на "Бойцовском острове" в Абу-Даби ОАЭ состоялся большой вечер профессионального ММА - UFC 257. В главном поединке шоу в октагон вышли представители легкого веса ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.

В первом раунде Порье пытался перевести ирландца в партер, однако получил лишь массу ударов в клинче в ответ. Во втором раунде Дастин своими лоу-киками целенаправленно отбивал ноги Макгрегору, а затем внезапно "включился" и серией ударов повалил оппонента на канвас после чего жестко добил. Рефери пришлось вмешаться в схватку и зафиксировать технический нокаут.

Видео нокаута в реванше Макгрегор - Порье:

Отметим, Конор проиграл нокаутом впервые в своей карьере. К слову, на его счету 22 победы и 5 поражений. Порье, в свою очередь, добыл 27 побед в профи при 6 поражениях.

"Телеграф" напоминает, что бой Макгрегор - Порье на UFC 257 стал вторым между бойцами. Ранее спортсмены встречались между собой в рамках полулегкого веса на турнире UFC 178 в сентябре 2014 года. Тогда Конор отправил Дастина в нокаут уже в первом раунде.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Макгрегор категорически поменял свой подход перед боем с Порье и вел себя исключительно по-джентльменски.