Скачать
Суббота, 23.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Кубке Англии футболист забил пушечный радиоуправляемый гол (видео)
В Кубке Англии футболист забил пушечный радиоуправляемый гол (видео)
Холанд забил рекордный дубль в дерби двух Боруссий (видео)
Холанд забил рекордный дубль в дерби двух Боруссий (видео)
Украинский нападающий попал в занимательный топ лучших футболистов Европы
Украинский нападающий попал в занимательный топ лучших футболистов Европы
Мбаппе выстрелил дублем после того, как его скосил вратарь (видео)
Мбаппе выстрелил дублем после того, как его скосил вратарь (видео)

Макгрегор получил неожиданный подарок от Порье на финальной дуэли взглядов (видео)

Макгрегор получил неожиданный подарок от Порье на финальной дуэли взглядов (видео)
Обновлено 12:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер LGS_MMA

Уже в это воскресенье, 24 января (время киевское), на "Бойцовском острове" в ОАЭ состоится большой вечер профессионального ММА от промоушена UFC. В главном поединке вечера встретятся представители легкого веса Конор Макгрегор и Дастин Порье. Накануне бойцы прошли официальную процедуру взвешивания, после которой спортсмены сошлись в финальной дуэли взглядов.

Вес Конора составил 70,3 кг, а Дастин оказался немного тяжелее - 70,7 кг. После взвешивания бойцы провели финальную дуэль взглядов. На ней не было никаких провокаций, а присутствовало лишь взаимное уважение. После "гляделок" Порье, пообещавший сопернику на пресс-конференции презент, подарил Макгрегору бутылку острого соуса собственного производства. Теперь, вероятно, ирландец подарит американцу бутылку производимого им виски.

"Телеграф" напоминает, что бой Макгрегор -Порье на UFC 257 станет вторым между спортсменами. Ранее они встречались между собой на турнире UFC 178 в сентябре 2014 года. Тогда Конор отправил Дастина в нокаут уже в первом раунде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда смотреть бой Конор Макгрегор - Дастин Порье в Украине, а также сообщал о букмекерских раскладах накануне схватки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 909

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Кубке Англии футболист забил пушечный радиоуправляемый гол (видео)
02 Холанд забил рекордный дубль в дерби двух Боруссий (видео)
03 Мбаппе выстрелил дублем после того, как его скосил вратарь (видео)
04 Шевченко может возглавить Челси по ходу сезона
05 Макгрегор получил неожиданный подарок от Порье на финальной дуэли взглядов (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь