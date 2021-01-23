Макгрегор получил неожиданный подарок от Порье на финальной дуэли взглядов (видео)

Уже в это воскресенье, 24 января (время киевское), на "Бойцовском острове" в ОАЭ состоится большой вечер профессионального ММА от промоушена UFC. В главном поединке вечера встретятся представители легкого веса Конор Макгрегор и Дастин Порье. Накануне бойцы прошли официальную процедуру взвешивания, после которой спортсмены сошлись в финальной дуэли взглядов.

Вес Конора составил 70,3 кг, а Дастин оказался немного тяжелее - 70,7 кг. После взвешивания бойцы провели финальную дуэль взглядов. На ней не было никаких провокаций, а присутствовало лишь взаимное уважение. После "гляделок" Порье, пообещавший сопернику на пресс-конференции презент, подарил Макгрегору бутылку острого соуса собственного производства. Теперь, вероятно, ирландец подарит американцу бутылку производимого им виски.

"Телеграф" напоминает, что бой Макгрегор -Порье на UFC 257 станет вторым между спортсменами. Ранее они встречались между собой на турнире UFC 178 в сентябре 2014 года. Тогда Конор отправил Дастина в нокаут уже в первом раунде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда смотреть бой Конор Макгрегор - Дастин Порье в Украине, а также сообщал о букмекерских раскладах накануне схватки.