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Макгрегор - Порье: где и когда смотреть бой

Макгрегор - Порье: где и когда смотреть бой
Обновлено 14:28 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм ufc

В воскресенье, 24 января (время киевское), на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) состоится грандиозное событие в мире ММА - возвращение в октагон Конора Макгрегора. В главном бою UFC 257 самому знаменитому бойцу смешанных единоборств из Ирландии будет противостоять американец Дастин Порье.

Макгрегор и Пакьяо ведут переговоры о бое

В Украине прямая трансляция шоу UFC 257 будет показана в прямом эфире на телеканале Setanta Sport. Кроме того, за ходом боев можно будет наблюдать на сервисе Megogo (стоимость пробной подписки - 1 грн, - прим. ред.). В России за возвращением Макгрегора можно будет наблюдать в режиме онлайн на телеканале "Рен ТВ". Начало трансляции шоу - в 05:00 по киевскому времени. Главный бой вечера начнется позднее.

"Телеграф" напоминает, что в первом поединке между бойцами Макгрегор удосрочил Порье в первом раунде.

Ранее "Телеграф" сообщал, что брат Хабиба Нурмагомедова успешно дебютировал в UFC.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
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