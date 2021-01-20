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Брат Нурмагомедова дебютировал в UFC с эффектной победы (видео)

Брат Нурмагомедова дебютировал в UFC с эффектной победы (видео)
Обновлено 18:39 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм ufc

В среду, 20 января, в Абу-Даби начался большой турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 20. В главном бою шоу выступят ветераны промоушена Майкл Кьеза и Нил Магни. В предварительном карде в UFC дебютировал Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру в ММА без поражений.

Боец ММА одним ударом наглухо нокаутировал соперника (видео)

Противостоял Умару опытный казахстанский боец Сергей Морозов. Во втором раунде Нурмагомедов добыл победу удушающим приемом, победив в 13-й раз в своей профессиональной карьере. Для Морозова это стало четвертым поражением в профи при 16 победах. 

Видео сабмишна в бою Умар Нурмагомедов - Сергей Морозов:

Видео боя Умар Нурмагомедов - Сергей Морозов:

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный бой UFC Fight Island 7 выдался на славу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 148

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Сергей Морозов, Умар Нурмагомедов.
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