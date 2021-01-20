Брат Нурмагомедова дебютировал в UFC с эффектной победы (видео)

В среду, 20 января, в Абу-Даби начался большой турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 20. В главном бою шоу выступят ветераны промоушена Майкл Кьеза и Нил Магни. В предварительном карде в UFC дебютировал Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру в ММА без поражений.

Противостоял Умару опытный казахстанский боец Сергей Морозов. Во втором раунде Нурмагомедов добыл победу удушающим приемом, победив в 13-й раз в своей профессиональной карьере. Для Морозова это стало четвертым поражением в профи при 16 победах.

Видео сабмишна в бою Умар Нурмагомедов - Сергей Морозов:

Видео боя Умар Нурмагомедов - Сергей Морозов:

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