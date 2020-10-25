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Нурмагомедов - Гейджи. Видео боя

Появились видео бурного празднования победы Хабиба Нурмагомедова в Дагестане

Появились видео бурного празднования победы Хабиба Нурмагомедова в Дагестане
08:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram

24 октября россиянин Хабиб Нурмагомедов завершил победой главный бой шоу UFC 254 против американца Джастина Гейджи, - это стало причиной бурного празднования на улицах его родного Дагестана.

Видео с места событий опубликовали на Telegram-каналах Mash и Baza.

На роликах прекрасно видно, что люди среди ночи повыходили из дома, чтобы поделиться радостью победы друг с другом, они танцуют вместе, шумят, а на дорогах машины образовали пробки, что нетипично для ночного времени.

Складывается такое впечатление, что всё местное население вышло на улицы, чтобы отметить победу бойца.

Отметим, что «Телеграф»  вел онлайн-трансляцию шоу UFC 254

Напомним, что бой Хабиба стал историческим, поскольку он не только защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, но сразу после победы объявил о завершении карьеры.

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Все по теме:

Дагестан, MMA, Празднования, UFC, Праздники, Хабиб Нурмагомедов, Смешанные единобортсва, Джастин Гейджи, UFC 254.

Автор:

Телеграф
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