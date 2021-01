Холлоуэй показал "матрицу", но Каттар так и не упал (видео)

В субботу, 16 января, на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) проходил масштабный вечер профессионального ММА - UFC Fight Island 7, главным событием которого стал поединок в полулегком весе между американцами Максом Холлоуэем и Кэлвином Каттаром.

Экс-чемпион промоушена в полулегком весе Холлоуэй агрессивно стартовал в поединке, выбрасывая много серий, а вот Кэлвин работал в основном одиночными ударами. Макс взвинтил темп уже в середине первой пятиминутки и даже начал попадать шикарными ударами ногой с разворота. Во втором раунде Каттар и Холлоуэй устроили шоу с большим количеством разменов, в котором Макс нанес огромный урон сопернику ударами локтем. В третьем раунде Благословенный вновь доминировал в октагоне, а Бостонский Финишер включил режим выживания, но иногда даже отвечал на атаки соперника. В 4-й пятиминутки Каттар просто героически сумел выстоять после градов разнообразных ударов от экс-чемпиона. А по итогам пятого раунда, который прошел по сценарию четвертого, судьи без колебаний отдали победу единогласным решением Холлоуэю - 50:43, 50:43 и 50:42.

