Боец UFC лютым нокаутом начал новый сезон в ММА (видео)

В ночь на воскресенье, 17 января, на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) проходит большой вечер профессионального ММА UFC Fight Island 7.

В первом поединке основного карда встречались представители среднего веса непобедимый американец Пунахеле Сориано и небитый серб Душко Тодорович. Тодорович вышел в октагон расслаблено и пренебрегал защитой, ведя бой в стойке с опущенными руками. Этим и воспользовался Пунахеле, который в середине первого раунда сначала потряс оппонента, а за 12 секунд до конца первой пятиминутки нокаутировал соперника серий мощных ударов.

Видео нокаута в бою Пунахеле Сориано - Душко Тодорович:

Завершающий удар:

A fight going under the radar on tomorrow’s card is Punahele Soriano vs Dusko Todorovic. Both undefeated, 15 finishes out of their combined 17 fights and Soriano’s last fight ended like this... #UFCFightIsland7 pic.twitter.com/v1XOGC1Uf7

— Mikey (@IronMikey85) January 15, 2021