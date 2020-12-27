Ногой в голову: боец ММА вырубил соперника лютым хай-киком (видео)

В Самаре (Россия) состоялся первый вечер ММА от промоушена Open FC, который появился в результате реорганизации Gorilla Fighting Championship.
В одном из поединков карда легковес Фазлиддин Обидов из Таджикистана брутально нокаутировал Ислонджона Шарофова из Узбекистана. Фазлиддин во втором раунде поймал соперника жесточайшим хай-киком, в результате чего тот незамедлительно рухнул на канвас. Рефери тут же остановил схватку, зафиксировав нокаут.
Лучшие моменты боя Фазлиддин Обидов - Ислонджон Шарофов:
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Ранее "Телеграф" сообщал, что на этом вечере ММА состоялся странный поединок, в ходе которого один из бойцов явно не являлся профессионалом в смешанных единоборствах.