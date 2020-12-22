UFC показал лучшие нокауты 2020 года (видео)

Ведущий ММА-промоушен UFC представил номинантов на звание нокаут года.

В список от UFC попали нокауты от четыре бойцов: Коди Гарбрандта, Хоакина Бакли, Кэоса Уильямса и Кевина Холланда. Сообщается, что лучший определится по результатам голосования, которое проводится на сайте и в социальных соцсетях промоушена (facebook, twitter).

Четыре лучшие победы нокаутом в 2020 году Ultimate Fighting Championship разместил в Youtube:

Главным претендентом на победу в голосовании является точный удар от Бакли, который воспользовался соперником, как опорой. Эту досрочную победу в сети назвали лучшей в истории смешанных единоборств.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в последнем шоу от UFC в уходящем году польский тяжеловес отметился брутальным нокаутом.