Скачать
Воскресенье, 20.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Сауль Альварес деклассировал Каллума Смита (видео)
Сауль Альварес деклассировал Каллума Смита (видео)
Месси сравнялся с Пеле, но Барселона не обыграла Валенсию (видео)
Месси сравнялся с Пеле
Ман Cити скромно победил четвертую команду Англии (видео)
Ман Cити скромно победил четвертую команду Англии (видео)
Известный боксер вырубил соперника прямым ударом в челюсть (видео)
Известный боксер вырубил соперника прямым ударом в челюсть (видео)

Польский гигант ударами-бомбами забил соперника (видео)

Польский гигант ударами-бомбами забил соперника (видео)
Обновлено 10:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер ufcnews

В ночь на 20 декабря (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 16. В главном бою шоу полусредневес Стивен Томпсон победил Джеффа Нила решением судей.

В первом поединке основного карда в октагоне сразились польский тяжеловес Марчин Тыбура и американец Грег Харди. Во втором раунде поляк сумел перевести схватку в партер, зажать оппонента и градом тяжелых ударов досрочно завершить бой.

Видео нокаута в бою Марчин Тыбура - Грег Харди:

Эта победа стала для 35-летнего поляка 21-й при шести поражениях. Харди проиграл в третий раз при 8 победах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о брутальном нокауте от киргизстанского бойца UFC.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Марчин Тыбура, Грег Харди.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Непобедимый российский боксер заговорил о бое с Усиком
02 Ман Cити скромно победил четвертую команду Англии (видео)
03 Шикарный пушечный гол и триумф Левандовски - в обзоре матча Байер - Бавария (видео)
04 Месси сравнялся с Пеле, но Барселона не обыграла Валенсию (видео)
05 В Россию не поеду: украинский тренер Григорчук наотрез отказался работать в РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь