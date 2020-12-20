Польский гигант ударами-бомбами забил соперника (видео)

В ночь на 20 декабря (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 16. В главном бою шоу полусредневес Стивен Томпсон победил Джеффа Нила решением судей.

В первом поединке основного карда в октагоне сразились польский тяжеловес Марчин Тыбура и американец Грег Харди. Во втором раунде поляк сумел перевести схватку в партер, зажать оппонента и градом тяжелых ударов досрочно завершить бой.

Видео нокаута в бою Марчин Тыбура - Грег Харди:

Эта победа стала для 35-летнего поляка 21-й при шести поражениях. Харди проиграл в третий раз при 8 победах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о брутальном нокауте от киргизстанского бойца UFC.