Скачать
Воскресенье, 13.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Боец ММА нокаутировал соперника из положения лежа (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника из положения лежа (видео)
Французский гигант нокаутировал бывшего чемпиона жестким ударом локтем (видео)
Французский гигант нокаутировал бывшего чемпиона жестким ударом локтем (видео)
Вратарь-вышибала - в обзоре матча Эвертон - Челси (видео)
Вратарь-вышибала - в обзоре матча Эвертон - Челси (видео)
Непогода отменила матч Шахтера в чемпионате Украины (фото)
Непогода отменила матч Шахтера в чемпионате Украины (фото)

Боец ММА из Кыргызстана удивил UFC ярким нокаутом (видео)

Боец ММА из Кыргызстана удивил UFC ярким нокаутом (видео)
Обновлено 15:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм rafael_ataman_fiziev

В ночь на 13 декабря (время киевское) в Лас-Вегасе состоялся большой вечер профессионального ММА UFC 256. В главном поединке шоу была зафиксирована ничья, и Дейвисон Фигейреду сохранил за собой пояс чемпиона промоушена в наилегчайшем весе.

В предварительном карде выступили бойцы легкого веса кыргызстанец Рафаэль Физиев и бразилец Ренато Мойкано. Уже в первом раунде Физиев серией ударов вскрыл оборону соперника и отправил того в нокаут. От жесткого добивания Ренато спас рефери в октагоне. 

Видео нокаута в бою Ренато Мойкано - Рафаэль Физиев:

Этот успех стал для Рафаэля 9-м в карьере при одном поражении. Мойкано проиграл в 4-й раз при 14-и победах и одной ничьей.

В итоге Рафаэль получил бонус в $50 тысяч от UFC за выступление вечера. Еще один бонус от промоушена получил Кевин Холланд, ярко нокаутировавший Роналду Соузу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, UFC, Рафаэль Физиев, Ренато Мойкано.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа - Пулев: видео зрелищного нокаута
02 Джошуа - Пулев: хроника боя
03 Боль, смех, побег Луческу: Динамо и Колос выдали самый странный матч года (видео)
04 Джошуа - Пулев: видео боя
05 Непобедимый британский боксер избил не знавшего поражений поляка (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь