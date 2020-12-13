Боец ММА из Кыргызстана удивил UFC ярким нокаутом (видео)

В ночь на 13 декабря (время киевское) в Лас-Вегасе состоялся большой вечер профессионального ММА UFC 256. В главном поединке шоу была зафиксирована ничья, и Дейвисон Фигейреду сохранил за собой пояс чемпиона промоушена в наилегчайшем весе.

В предварительном карде выступили бойцы легкого веса кыргызстанец Рафаэль Физиев и бразилец Ренато Мойкано. Уже в первом раунде Физиев серией ударов вскрыл оборону соперника и отправил того в нокаут. От жесткого добивания Ренато спас рефери в октагоне.

Видео нокаута в бою Ренато Мойкано - Рафаэль Физиев:

Этот успех стал для Рафаэля 9-м в карьере при одном поражении. Мойкано проиграл в 4-й раз при 14-и победах и одной ничьей.

В итоге Рафаэль получил бонус в $50 тысяч от UFC за выступление вечера. Еще один бонус от промоушена получил Кевин Холланд, ярко нокаутировавший Роналду Соузу.