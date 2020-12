Боец ММА нокаутировал соперника из положения лежа (видео)

В ночь на 13-е декабря (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального ММА от промоушена UFC. В главном поединке шоу представители наилегчайшего веса Дейвесон Фигередо и Брэндон Морено свели бой к ничьей.

В андеркарде шоу американский средневес Кевин Холланд нокаутировал бразильца Роналду Соузу. Уже в первом раунде Холланд сумел потрясти сидячего оппонента мощным ударом с правой, а затем брутально добить соперника. Примечательно, что решающий удар в схватке представитель США нанес из положения лежа.

Видео нокаута в бою Кевин Холланд - Роналду Соуза:

Ok, Kevin Holland is for real. pic.twitter.com/NhcObafMtK

— BBQ Dom (@RealBBQDom) December 13, 2020