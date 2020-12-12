Руки-кувалды: боец ММА жестко нокаутировал соперника в партере (видео)

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся масштабный ММА-ивент - Bellator 254. В главном бою шоу Илима-Лей Макфарлан уступила Хулиане Веласкес решением судей.

В андеркарде шоу в октагон вышли представители полутяжелой весовой категории британец Линтон Васселл и бразилец Ронни Маркес. Бой проходил в жесткой и упорной борьбе, однако во втором раунде Васселу удалось перевести Маркеса в партер, где градом силовых ударов Линтон нокаутировал оппонента.

Видео нокаута в бою Линтон Васселл - Ронни Маркес:

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Эта победа стала 21-й для британца на профессиональном уровне при 8 поражениях, бразилец проиграл в восьмой раз при 19 победах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Bellator 254 боец полулегкого веса брутально нокаутировал оппонента, а в поединке полусредневесов был зафиксирован "стоячий" нокаут.