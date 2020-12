Боец ММА поблагодарил соперника за бой, побывав в "стоячем" нокауте (видео)

В ночь на 11 декабря (время киевское) в американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального ММА от промоушена Bellator.

В первом поединке андеркарда Bellator 254 американские полусредневесы Билли Гофф и Робсон Грэйси-младший выдали шикарный поединок. Билли владел ощутимым преимуществом и во втором раунде после серии мощных ударов он вбил соперника в сетку октагона, после чего тот перестал защищаться и рефери остановил бой, зафиксировав стоячий нокаут. Примечательно, что проиграв схватку тяжелым нокаутом, Грэйси тут же уважил оппонента и поздравил его с победой.

Видео нокаута в бою Билли Гофф 0 Робсон Грэйси-младший:

Billy Goff relentless in his stoppage win over Robson Gracie Jr. #Bellator254 | Full results: https://t.co/LrGES7mGMM pic.twitter.com/HB7ZgzDoSp

— MMA Junkie (@MMAjunkie) December 11, 2020