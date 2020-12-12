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Боец ММА поблагодарил соперника за бой, побывав в "стоячем" нокауте (видео)

Боец ММА поблагодарил соперника за бой, побывав в "стоячем" нокауте (видео)
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм billiamgoff

В ночь на 11 декабря (время киевское) в американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального ММА от промоушена Bellator. 

Непобедимый боец ММА эффектно добыл свою первую победу нокаутом (видео)

В первом поединке андеркарда Bellator 254 американские полусредневесы Билли Гофф и Робсон Грэйси-младший выдали шикарный поединок. Билли владел ощутимым преимуществом и во втором раунде после серии мощных ударов он вбил соперника в сетку октагона, после чего тот перестал защищаться и рефери остановил бой, зафиксировав стоячий нокаут. Примечательно, что проиграв схватку тяжелым нокаутом, Грэйси тут же уважил оппонента и поздравил его с победой.

Видео нокаута в бою Билли Гофф 0 Робсон Грэйси-младший:

Этот успех стал вторым для непобедимого Гоффа в карьере. Робсон, в свою очередь, проиграл впервые за три боя в профи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о редчайшем нокауте в бою UFC Vegas 16.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Bellator.

Автор:

Телеграф
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