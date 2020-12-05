Непобедимый боец ММА эффектно добыл свою первую победу нокаутом (видео)

В пятницу, 4 декабря, в Сингапуре состоялся большой вечер профессионального ММА от промоушена ONE Championship.

В одном из поединков андекарда встречались южноафриканский боец Боканг Масуньяне по прозвищу "Маленький Гигант" и филиппинец Рене Каталана. Боканг уже на первой минуте первого раунда жесточайшим хай-киком уложил соперника на канвас, при чем добивание не понадобилось. При этом Масуньяне добыл свою восьмую победу в профи и первую победу нокаутом в карьере.

Видео нокаута в бою Масуньяне - Каталана:

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В промоушене несколько раз смаковали этот момент в соцсетях, спросив у подписчиков, видели ли они подобное когда-нибудь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о жестком нокауте от бойца Bellator.