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Как кувалдой: боец ММА нокаутировал соперника жесточайшим размашистым ударом (видео)
Обновлено 15:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм aaronpicousa

В Анкасвилле (США) на днях состоялся большой турнир по смешанным единоборствам Bellator 252. Возглавил кард чемпионский поединок в полулегком весе между Патрисио Фрейре и Педро Карвальо.

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В главном поединке предварительно карда встретились американцы Аарон Пико и Джон де Хесус. Бой не продлился всю дистанцию и завершился победой Пико во втором раунде. Аарон нанес оппоненту сокрушительный размашистый удар с правой, после чего рефери в октагоне ринулся спасать Джона, которому прилетело еще несколько добивающий ударов.

Видео нокаута в бою Аарон Пико и Джон де Хесус:

Таким образом, Пико добыл свою 7-ю победу в профи при 3-х поражениях. У де Хесуса - 9-я неудача при 4 триумфах. 

Ранее на турнире Bellator 252 боец вырубил оппонента невероятным ударом коленом в прыжке.

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Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Bellator, Аарон Пико.

Автор:

Телеграф
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