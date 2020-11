Как кувалдой: боец ММА нокаутировал соперника жесточайшим размашистым ударом (видео)

В Анкасвилле (США) на днях состоялся большой турнир по смешанным единоборствам Bellator 252. Возглавил кард чемпионский поединок в полулегком весе между Патрисио Фрейре и Педро Карвальо.

В главном поединке предварительно карда встретились американцы Аарон Пико и Джон де Хесус. Бой не продлился всю дистанцию и завершился победой Пико во втором раунде. Аарон нанес оппоненту сокрушительный размашистый удар с правой, после чего рефери в октагоне ринулся спасать Джона, которому прилетело еще несколько добивающий ударов.

Видео нокаута в бою Аарон Пико и Джон де Хесус:

AARON PICO WITH AN ABSOLUTE BOMB OF A RIGHT HAND #Bellator252 pic.twitter.com/yrHamBDNtn

— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) November 12, 2020