Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника (видео)

В Майами (штат Флорида, США) состоялся турнир по кулачным боям Bare Knuckle FC 14.

В андеркарде шоу прошел занимательный поединок между кубинцем Улиссесом Диасом и американцем Донели Бенедетто. Итогом этой схватки стал триумф Диаса нокаутом в первом раунде, причем кубинец одержал победу за три секунды боя. После начала поединка Улиссес набросился на оппонента и нанес тому тяжелейший удар с правой, после чего Донели рухнул на канвас.

Видео нокаута в бою Улиссес Диас - Донели Бенедетто:

Miami’s Uly “The Monster” Diaz with the fastest knockout in BKFC history. 3 seconds. pic.twitter.com/rgFLM18wd8

— Brendan Tobin (@Brendan_Tobin) November 14, 2020