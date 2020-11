Боец-чемпион нокаутировал претендента классической "двойкой" (видео)

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся большой вечер профессионального ММА от промоушена Bellator.

В главном бою шоу встречались чемпион-полулегковес из Бразилии Патрисио Фрейре и боец-претендент из Португалии Педро Карвальо. Чемпион уже с первых секунд начал владеть ощутимым преимуществом и до конца первой пятиминутки нокаутировал оппонента. На третей минуте Фрейре провел мощную "двойку", что привело к падению Карвальо на канвас и рефери в октагоне тут же остановил поединок.

Видео нокаута в бою Патрисио Фрейре - Педро Карвальо:

Listen in as @RobinBlackMMA walks us through his interpretation of the events that unfolded during last night's #FeatherweightWGP main event between @PatricioPitbull and @PCarvalhoMMA at #Bellator252.#MMA #Bellator pic.twitter.com/mB4cy0iAca

— BellatorMMA (@BellatorMMA) November 13, 2020