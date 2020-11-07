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Боец ММА нокаутировал соперника запрещенным футбольным ударом (видео)

Боец ММА нокаутировал соперника запрещенным футбольным ударом (видео)
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм derekbarbaric1

В ночь на 6 ноября (время киевское) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 251.

В первом поединке основного карда сразились американец Дерек Андерсон и бразилец Киллис Мота. Итогом поединка стала сомнительная победа нокаутом от американца за 13 секунд до конца второго раунда. Мота подымался с колен и получил мощнейший удар в голову от "Варвара", улетев в нокдаун. Рефери в октагоне усмотрел нарушение правил со стороны американца (в ММА нельзя бить лежачего соперника ногой в голову, - прим. ред.) и остановил поединок.

Видео спорного нокаута в бою Андерсон - Мота:

В ходе совещания специальная комиссия рассмотрела видео эпизода и приняла решение не наказывать Дерека и бой должен был продолжиться, однако Мота демонстративно отказался от продолжения схватки и американцу присудили победу нокаутом soccer kick (футбольный удар, - прим. ред.). Организаторы указали на факт, что Киллис в момент получения удара немного приподнялся и фактически находился не в положении лежа, поэтому никаких санкций к его сопернику применены не были.

Ранее Телеграф сообщал об отличной реакции судьи в октагоне, спасшего бойца от большого урона.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Bellator.

Автор:

Телеграф
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