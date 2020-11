Боец ММА нокаутировал соперника запрещенным футбольным ударом (видео)

В ночь на 6 ноября (время киевское) в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 251.

В первом поединке основного карда сразились американец Дерек Андерсон и бразилец Киллис Мота. Итогом поединка стала сомнительная победа нокаутом от американца за 13 секунд до конца второго раунда. Мота подымался с колен и получил мощнейший удар в голову от "Варвара", улетев в нокдаун. Рефери в октагоне усмотрел нарушение правил со стороны американца (в ММА нельзя бить лежачего соперника ногой в голову, - прим. ред.) и остановил поединок.

Видео спорного нокаута в бою Андерсон - Мота:

