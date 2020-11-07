Судья бросил бойца через бедро, спасая его соперника (видео)

В пятницу, 6 ноября, в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 113.

В со-главном поединке вечера ММА встретились бразилец Уолтер Перейра и чеченец Шамиль Шахбулатов. Бой, который проходил в легчайшем весе, завершился победой Шахбулатова техническим нокаутом в первом раунде. Шамиль мощной двойкой уронил оппонента на канвас и начал добивать потерявшего на миг сознание соперника. Рефери в октагоне Максим Протасов самоотверженно бросился спасать Перейру, продемонстрировав неплохие борцовские навыки на Шахбулатове.

Видео эпизода доступно в instagram aca_mma:

Ране Телеграф сообщал, что бойцы ММА спасли двух человек во время теракта в Вене.