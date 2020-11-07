Скачать
Суббота, 07.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке
Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке
Боец ММА нокаутировал соперника запрещенным футбольным ударом (видео)
Боец ММА нокаутировал соперника запрещенным футбольным ударом (видео)
Звезды Реала заразились коронавирусом
Звезды Реала заразились коронавирусом
Букмекеры дали прогноз на украинское Эль-Класико Динамо - Шахтер
Букмекеры дали прогноз на украинское Эль-Класико Динамо - Шахтер

Судья бросил бойца через бедро, спасая его соперника (видео)

Судья бросил бойца через бедро, спасая его соперника (видео)
Обновлено 15:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм Shamil_Shakhbulatov

В пятницу, 6 ноября, в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 113.

В со-главном поединке вечера ММА встретились бразилец Уолтер Перейра и чеченец Шамиль Шахбулатов. Бой, который проходил в легчайшем весе, завершился победой Шахбулатова техническим нокаутом в первом раунде. Шамиль мощной двойкой уронил оппонента на канвас и начал добивать потерявшего на миг сознание соперника. Рефери в октагоне Максим Протасов самоотверженно бросился спасать Перейру, продемонстрировав неплохие борцовские навыки на Шахбулатове.

Видео эпизода доступно в instagram aca_mma:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 ОЧЕРЕДНОЙ ЯРКИЙ НОКАУТ! @Shamil_Shakhbulatov финишировал соперника в первом раунде!

Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Ране Телеграф сообщал, что бойцы ММА спасли двух человек во время теракта в Вене.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, MMA, Смешанные единоборства.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Познакомились в соцсетях: защитник "Динамо" раскрыл подробности романа с чемпионкой мира Билодид
02 Селезнев оформил гол, забил стрелку и повздорил с тренером о языке
03 УПЛ: где и когда смотреть матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу
04 Букмекеры дали прогноз на украинское Эль-Класико Динамо - Шахтер
05 Александр Шовковский потерял отца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь