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Бойцы ММА спасли раненого полицейского и пожилую женщину во время теракта в Вене

Бойцы ММА спасли раненого полицейского и пожилую женщину во время теракта в Вене
16:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер ThiedeJurgen

Два жителя Вены с турецкими корнями Микаил Озен и его друг Реджеп Гюльтикен совершили героический поступок во время кровопролитного террористического акта. Об этом сообщает издание Hurriyet.

По информации источника, Озен и Гюльтикен, которые являются бойцами ММА (смешанных единоборств), во время теракта не растерялись и спасли раненого копа и пенсионерку, при чем Реджеп получил ранение. Сообщается, что спортсмены обнаружили пострадавшего и пожилую женщину недалеко от места происшествия и отвели обоих в безопасное место.

После происшествия Озен рассказал о подробностях случившегося, отметив, что он является мусульманином и категорически против любых актов террора:

Напомним, в понедельник, 2 ноября, в Вене (Австрия) сторонники ИГИЛ совершили террористический акт,в результате которого погибли четыре человека. Один из нападавших был застрелен, а позднее была установлена его личность.

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Теракт, Австрия, Вена, MMA, Смешанные единоборства.

Автор:

Телеграф
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