Бойцы ММА спасли раненого полицейского и пожилую женщину во время теракта в Вене

Два жителя Вены с турецкими корнями Микаил Озен и его друг Реджеп Гюльтикен совершили героический поступок во время кровопролитного террористического акта. Об этом сообщает издание Hurriyet.

По информации источника, Озен и Гюльтикен, которые являются бойцами ММА (смешанных единоборств), во время теракта не растерялись и спасли раненого копа и пенсионерку, при чем Реджеп получил ранение. Сообщается, что спортсмены обнаружили пострадавшего и пожилую женщину недалеко от места происшествия и отвели обоих в безопасное место.

После происшествия Озен рассказал о подробностях случившегося, отметив, что он является мусульманином и категорически против любых актов террора:

Напомним, в понедельник, 2 ноября, в Вене (Австрия) сторонники ИГИЛ совершили террористический акт,в результате которого погибли четыре человека. Один из нападавших был застрелен, а позднее была установлена его личность.