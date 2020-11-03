Стрельба в Вене: появились данные и фото ликвидированного террориста

Вечером в понедельник, 2 ноября, в центре столицы Австрии случилась серия нападений на людей, которую определили как спланированный теракт, в результате чего четыре человека погибли, 17 получили ранения, некоторые - довольно серьезные.

Террорист, учинивший кровопролитие в Вене, был застрелен спецподразделением WEGA. Его личность была установлена. Им оказался 30-летний беженец.

Об этом сообщает местное издание Krona.

Подозреваемый, который позирует на снимке с тяжелым вооружением - включая мачете, который он мог иметь при себе во время терактов в Вене, - должно быть, находился в Австрии долгое время.

По информации издания, незадолго до осуществления теракта он принес присягу на верность новому главе террористической организации ИГИЛ Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Кураши.

Незадолго до нападения убийца опубликовал еще одну фотографию, в подписи к которой, как сообщает Bild.de, он выразил свои симпатии к террористам. Пока неизвестно, послужили ли публикации также призывом к соучастникам к забастовке. Аккаунт подозреваемого в Instagram закрыт.

Отметим, что утром вторника Министерство внутренних дел подтвердило несколько обысков домов "вокруг преступника". Несколько человек арестованы. Министр внутренних дел Карл Нехаммер объявил во вторник утром, что убитый нападавший является сторонником ИГИЛ.