Коленом в голову: боец ММА вырубил соперника страшным ударом в прыжке (видео)

В американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального ММА Bellator 252, в главном событии которого прошел чемпионский бой в полулегком весе Патрисио Фрейре - Педро Карвальо.

В андекарде состоялось много примечательных поединков, в частности, полусредневес из США Роман Фаральдо нокаутировал соотечественника Пэта Кейси. Уже во втором раунде Фаральдо нанес оппоненту невероятный удар коленом, после чего добил его.

A flying knee does the job for Roman Faraldo #Bellator252

: @BellatorMMA | Full results: https://t.co/wfcqHvEtTT pic.twitter.com/j3kxi9pXoG

— MMA Junkie (@MMAjunkie) November 12, 2020