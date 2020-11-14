Коленом в голову: боец ММА вырубил соперника страшным ударом в прыжке (видео)

В американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального ММА Bellator 252, в главном событии которого прошел чемпионский бой в полулегком весе Патрисио Фрейре - Педро Карвальо.
В андекарде состоялось много примечательных поединков, в частности, полусредневес из США Роман Фаральдо нокаутировал соотечественника Пэта Кейси. Уже во втором раунде Фаральдо нанес оппоненту невероятный удар коленом, после чего добил его.
A flying knee does the job for Roman Faraldo #Bellator252
: @BellatorMMA | Full results: https://t.co/wfcqHvEtTT pic.twitter.com/j3kxi9pXoG
— MMA Junkie (@MMAjunkie) November 12, 2020
В главном бою шоу также был зафиксирован яркий нокаут. Фрейре удалось убийственной "двойкой" найти брешь в обороне Карвальо.
Ранее Телеграф сообщал о страшной нокауте "футбольным ударом" на турнире Bellator 251.