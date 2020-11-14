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Коленом в голову: боец ММА вырубил соперника страшным ударом в прыжке (видео)

Коленом в голову: боец ММА вырубил соперника страшным ударом в прыжке (видео)
Обновлено 13:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм officialromanfaraldo

В американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального ММА Bellator 252, в главном событии которого прошел чемпионский бой в полулегком весе Патрисио Фрейре - Педро Карвальо.

В андекарде состоялось много примечательных поединков, в частности, полусредневес из США Роман Фаральдо нокаутировал соотечественника Пэта Кейси. Уже во втором раунде Фаральдо нанес оппоненту невероятный удар коленом, после чего добил его.

В главном бою шоу также был зафиксирован яркий нокаут. Фрейре удалось убийственной "двойкой" найти брешь в обороне Карвальо.

Ранее Телеграф сообщал о страшной нокауте "футбольным ударом" на турнире Bellator 251.

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Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Bellator, Роман Фаральдо, Пэт Кейси.

Автор:

Телеграф
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