Коленом в голову: боец ММА вырубил соперника страшным ударом в прыжке (видео)

В американском Анкасвилле состоялся большой вечер профессионального ММА Bellator 252, в главном событии которого прошел чемпионский бой в полулегком весе Патрисио Фрейре - Педро Карвальо.

В андекарде состоялось много примечательных поединков, в частности, полусредневес из США Роман Фаральдо нокаутировал соотечественника Пэта Кейси. Уже во втором раунде Фаральдо нанес оппоненту невероятный удар коленом, после чего добил его.

В главном бою шоу также был зафиксирован яркий нокаут. Фрейре удалось убийственной "двойкой" найти брешь в обороне Карвальо.

Ранее Телеграф сообщал о страшной нокауте "футбольным ударом" на турнире Bellator 251.