Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника, а затем утешил его жену (видео)

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального ММА от промоушена UFC.

Основной кард UFC VEGAS 16 открывал поединок опытного Мэтта Уимэна и новичка промоушена Джордана Ливитта. Ливитт не растерялся перед 37-летним ветераном ММА и уже на 22-й секунде первого раунда нокаутировал оппонента. Победитель контендер-серии Даны Уайта просто схватил соперника, протащил его несколько метров, а затем бросил спиной на настил октагона - добивание не понадобилось.

После схватки Джордан сделал шпагат, "полетал" на руках тренера, а затем трогательно извинился перед женой Уимэна. Кроме того, Ливитт стал обладатель бонуса в $50 тысяч за лучшее выступление вечера.

Видео нокаута в бою Джордан Ливитт - Мэтт Уимэн:

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Для непобедимого Джордана эта победа стала восьмой на профессиональном уровне, а Мэтт проиграл в 10-й раз при 16 победах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о жестком нокауте ударом коленом на турнире UFC VEGAS 16.