Боец ММА нокаутировал соперника ударом коленом в корпус (видео)

На турнире по ММА UFC VEGAS 16, что проходил в Лас-Вегасе состоялось немало примечательных поединков, в частности в основном карде в октагон вышли легковесы Габриэль Бенитес из Мексики и Джастин Джейнс, представляющий США.

Уже в первом раунде Бенитесу удалось нокаутировать оппонента после жесточайшего удара коленом в корпус, который повалил Джейнса на канвас. После моментального добивания от Габриэля рефери пришлось остановить поединок и зафиксировать нокаут.

Видео нокаута в бою Габриэль Бенитес - Джастин Джейнс:

Отметим, для Бенитеса эта победа стала 22-й в профи при 9 поражениях, а Джейнс уступил в шестой раз при 16 триумфах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на турнире UFC VEGAS 16 непобедимый американский полутяж избил ветерана UFC.