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Боец ММА нокаутировал соперника ударом коленом в корпус (видео)

Боец ММА нокаутировал соперника ударом коленом в корпус (видео)
Обновлено 12:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер ufcnews

На турнире по ММА UFC VEGAS 16, что проходил в Лас-Вегасе состоялось немало примечательных поединков, в частности в основном карде в октагон вышли легковесы Габриэль Бенитес из Мексики и Джастин Джейнс, представляющий США.

Уже в первом раунде Бенитесу удалось нокаутировать оппонента после жесточайшего удара коленом в корпус, который повалил Джейнса на канвас. После моментального добивания от Габриэля рефери пришлось остановить поединок и зафиксировать нокаут. 

Видео нокаута в бою Габриэль Бенитес -  Джастин Джейнс:

Отметим, для Бенитеса эта победа стала 22-й в профи при 9 поражениях, а Джейнс уступил в шестой раз при 16 триумфах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на турнире UFC VEGAS 16 непобедимый американский полутяж избил ветерана UFC.

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Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Габриэль Бенитес, Джастин Джейнс.

Автор:

Телеграф
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