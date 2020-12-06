Непобедимый боец UFC забил ветерана ММА (видео)

В ночь с 5-го на 6-е декабря (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального ММА от промоушена UFC.

В со-главном событии UFC Fight Night (on ESPN 19) в октагон вышли американские полутяжи 37-летний Овинс Сен-Пре и 29-летний Джамал Хилл. Во втором раунде Хилл начал попросту избивать оппонента и после серии пропущенных ударов в бой вмешался рефери, который и зафиксировал поражение Сен-Пре.

Видео нокаута в бою Овинс Сен-Пре - Джамал Хилл:

Для Овинса это фиаско стало 15-м в профессиональной карьере при 25-и успехах, непобедимый Хилл, в свою очередь, добыл свою 7-ю победу.

Ранее "Телеграф" рассказывал об эффектном нокауте от непобедимого бойца на турнире от ONE Championship.