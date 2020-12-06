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Непобедимый боец UFC забил ветерана ММА (видео)

Непобедимый боец UFC забил ветерана ММА (видео)
11:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер ufcnews

В ночь с 5-го на 6-е декабря (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального ММА от промоушена UFC.

В со-главном событии UFC Fight Night (on ESPN 19) в октагон вышли американские полутяжи 37-летний Овинс Сен-Пре и 29-летний Джамал Хилл. Во втором раунде Хилл начал попросту избивать оппонента и после серии пропущенных ударов в бой вмешался рефери, который и зафиксировал поражение Сен-Пре.

Видео нокаута в бою Овинс Сен-Пре - Джамал Хилл:

Для Овинса это фиаско стало 15-м в профессиональной карьере при 25-и успехах, непобедимый Хилл, в свою очередь, добыл свою 7-ю победу. 

Ранее "Телеграф" рассказывал об эффектном нокауте от непобедимого бойца на турнире от ONE Championship.

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Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, UFC, Овинс Сен-Пре, Джамал Хилл.

Автор:

Телеграф
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