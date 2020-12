Боец ММА ударами-бомбами нокаутировал лежачего соперника (видео)

Турнир по смешанным единоборствам Bellator 254 подарил любителям ММА массу эмоций, ведь на шоу, которое проходило в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), было много ярких нокаутов.

В одном из поединков раннего карда встретились бойцы полуегкого веса из США Коди Лоу и Кенни Чемпион. В третьем раунде Лоу уложил оппонента на канвас, а затем серией мощнейших ударов нокаутировал его.

Видео нокаута в бою Коди Лоу - Кенни Чемпион:

Former NCAA Division II champ Cody Law moves to 2-0 as a pro ⁠

⁠#Bellator254 | Full results: https://t.co/LrGES7mGMM pic.twitter.com/jWFfpmsAuZ

— MMA Junkie (@MMAjunkie) December 11, 2020