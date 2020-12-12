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Боец ММА ударами-бомбами нокаутировал лежачего соперника (видео)
Обновлено 13:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм codylawmma

Турнир по смешанным единоборствам Bellator 254 подарил любителям ММА массу эмоций, ведь на шоу, которое проходило в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), было много ярких нокаутов.

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В одном из поединков раннего карда встретились бойцы полуегкого веса из США Коди Лоу и Кенни Чемпион. В третьем раунде Лоу уложил оппонента на канвас, а затем серией мощнейших ударов нокаутировал его.

Видео нокаута в бою Коди Лоу - Кенни Чемпион:

Таким образом, непобедимый Коди добыл свою 2 победу в профи, а Кенни проиграл впервые за три поединка на профессиональном уровне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этом же вечере ММА боец отправил соперника в "стоячий" нокаут.

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Все по теме:

Нокаут, MMA, Bellator, Коди Лоу, Кенни Чемпион.

Автор:

Телеграф
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