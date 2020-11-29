Бывшая фигуристка вырубила соперницу на турнире UFC (видео)

В ночь на 29 ноября (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального ММА UFC on ESPN 18.

В предварительном карде шоу выступили американские девушки бойцы Джина Мазани и Рэйчел Остович. Поединок проходил в наилегчайшем весе и завершился победой Мазани по прозвищу "Опасность". В третьем раунде Джина исполнил мидл-кик, после чего Остович рухнула от боли на канвас. Рефери в октагоне тут же зафиксировал нокаут. Эта победа стала седьмой для Мазани на профессиональном уровне при 4 поражениях. Рэйчел, в свою очередь, проиграла в шестой раз при 4 триумфах.

Видео нокаута в бою Джина Мазани - Рэйчел Остович:

Примечательно, что Джина в юности была фигуристкой и оттуда перешла в ММА.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте от Джонатана Пирса на турнире UFC on ESPN 18.