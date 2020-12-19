Украинский боец ММА отправил соперника в нокаут эффектным ударом "ножницы" (видео)

В Москве состоялся вечер профессионального ММА АСА 116, главным событием которого стал бой Фелипе Фроес - Марат Балаев, в котором бразилец добыл победу техническим нокаутом в третьем раунде.

В андеркарде шоу выступил украинский полулегковес Роман Огульчанский, которому противостоял таджикистанский боец Абдусамад Сангов. Украинец уже в первом раунде выдал один из лучших нокаутов в своей карьере, пробив ударом "ножницы" прямо в челюсть оппоненту. Сангов рухнул на канвас, а Огульчанский успешно добил его, завоевав яркую победу.

Видео нокаута в бою Роман Огульчанский - Абдусамад Сангов:

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Этот успех стал 8-м для Романа в карьере при трех поражениях. Абдусамад проиграл в четвертый раз при 12-и труимфах.

Фанаты после боя отметили, что удар украинца явно должен претендовать на нокаут года в промоушене.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на турнире ACA 115 украинец Побережец нокаутировал россиянина Магомедова.