Скачать
Воскресенье, 17.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Боец UFC лютым нокаутом начал новый сезон в ММА (видео)
Боец UFC лютым нокаутом начал новый сезон в ММА (видео)
Пышногрудая девушка футболиста Шахтера забыла надеть нижнее белье (фото)
Пышногрудая девушка футболиста Шахтера забыла надеть нижнее белье (фото)
ПСЖ добыл непростую обеду над Анже благодаря голу-красавцу от защитника (видео)
ПСЖ добыл непростую обеду над Анже благодаря голу-красавцу от защитника (видео)
Холлоуэй показал "матрицу", но Каттар так и не упал (видео)
Холлоуэй показал "матрицу", но Каттар так и не упал (видео)

Боец ММА одним ударом наглухо нокаутировал соперника (видео)

Боец ММА одним ударом наглухо нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 10:06 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм ufc

В Абу-Даби (ОАЭ) состоялся один из самых зрелищных турниров по смешанным единоборствам - UFC Fight Island 7. В главном поединке вечера настоящее шоу устроил экс-чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй, который избивал Кэлвина Каттара как хотел, но тот все равно не падал. В андеркарде также было жарко.

В одном из поединков основного карда встретились полусредневесы аргентинец Сантьяго Понциниббио и китаец Ли Цзинлян. Бойцы долго вели разведку пока в конце первого раунда "Лич" из Китая не донес до соперника тяжелейший боковой удар с левой. Сантьяго рухнул на канвас и рефери тут же остановил бой.

Видео нокаута в бою Сантьяго Понциниббио - Ли Цзинлян:

Эта победа стала 18-й для Цзинляна при 6 поражениях, а вот Понциниббио проиграл в четвертый раз, имея в активе 28 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первый поединок основного карда на турнире в Абу-Даби также завершился зрелищным нокаутом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 121

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, UFC.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси победил в дерби Лондона благодаря ошибке вратаря (видео)
02 Вест Хэм c Ярмоленко одолел аутсайдера АПЛ (видео)
03 Холлоуэй показал "матрицу", но Каттар так и не упал (видео)
04 ПСЖ добыл непростую обеду над Анже благодаря голу-красавцу от защитника (видео)
05 Боец UFC лютым нокаутом начал новый сезон в ММА (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь