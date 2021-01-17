Боец ММА одним ударом наглухо нокаутировал соперника (видео)

В Абу-Даби (ОАЭ) состоялся один из самых зрелищных турниров по смешанным единоборствам - UFC Fight Island 7. В главном поединке вечера настоящее шоу устроил экс-чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй, который избивал Кэлвина Каттара как хотел, но тот все равно не падал. В андеркарде также было жарко.

В одном из поединков основного карда встретились полусредневесы аргентинец Сантьяго Понциниббио и китаец Ли Цзинлян. Бойцы долго вели разведку пока в конце первого раунда "Лич" из Китая не донес до соперника тяжелейший боковой удар с левой. Сантьяго рухнул на канвас и рефери тут же остановил бой.

Видео нокаута в бою Сантьяго Понциниббио - Ли Цзинлян:

Эта победа стала 18-й для Цзинляна при 6 поражениях, а вот Понциниббио проиграл в четвертый раз, имея в активе 28 побед.

Ранее "Телеграф" сообщал, что первый поединок основного карда на турнире в Абу-Даби также завершился зрелищным нокаутом.