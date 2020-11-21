Макгрегор и Пакьяо ведут переговоры о бое

Звезда смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор может провести поединок со звездой бокса филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом заявил менеджер ирландца Оди Аттар. По словам функционера, оба бойца заинтересованы в поединке и предварительно согласны провести его, ведь такое шоу может собрать большую кассу.

"Впереди у Конора бой с Порье, который состоится 23 января. Сейчас ему необходимо решить этот вопрос. Но Макгрегор все еще хочет поединок с Пакьяо и Мэнни также сообщил, что хочет встретиться с Конором. У нас уже были разговоры на эту тему. Мы определенно организуем эту встречу, ведь оба бойца этого хотят. Более того, интерес к этой встрече будет во всем мире", - цитирует Аттара bjpenn.

Телеграф напоминает, что свой последний поединок Макгрегор провел в январе 2020 года, победив Дональда Серроне в первом раунде. Что касается Пакьяо, то Мэнни свой крайний бой, который прошел в июле 2019 года, также выиграл. От рук филиппинца пострадал Кит Турман.

Ранее Телеграф сообщал, что Боб Арум задумал провести супербой Кроуфорд - Пакьяо.