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Боб Арум запланировал мегафайт Кроуфорд - Пакьяо

Боб Арум запланировал мегафайт Кроуфорд - Пакьяо
Обновлено 21:49 Сегодня Телеграф isport.ua
Промоутер также назвал и других потенциальных претендентов.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, занимающийся делами Теренса Кроуфорда (36-0, 27 KO), назвал главного кандидата на следующий поединок с американцем.

По словам промоутера, им станет Мэнни Пакьяо (2-7-2, 39 KO). Однако, есть и другие варианты для Кроуфорда.

"Бой Пакьяо с Кроуфордом требует больших вложений. Нам поступали предложения с Ближнего Востока, но я не знаю, останутся ли эти предложения в силе в этом году. И я не знаю, можно ли будет там проводить бои со зрителями, это могут запретить до тех пор, пока не будет вакцины.

Если поединок так и не получится организовать, то мы вынуждены будем искать для Кроуфорда соперника.

Есть несколько вариантов: Турман, Портер или этот парень... Угас, кубинец, очень хороший полусредневес. Они из компании Эла Хэймона, мы с ней хорошо сотрудничаем. Ну, и наконец, Келл Брук, руководство которого почти каждую неделю связывается со мной.

То есть, главный кандидат - Пакьяо. Следующий вариант - поединок с кем-то из парней Хэймона. И последний - Келл Брук, если мы сможем привезти его в США", - цитирует Арума talkSPORT.

Ранее Кроуфрд рассказал, что хочет боксировать с Пакьяо.

У Руха новый главный тренер, Маркевич - консультант

Напомним, по словам Арума, поединок Ломаченко с Лопесом пройдет не ранее, чем в сентябре.

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Все по теме:

Бокс, Мэнни Пакьяо, Теренс Кроуфорд.

Автор:

Телеграф
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