У Руха новый главный тренер, Маркевич - консультант

Маркевич стал консультантом нового главного тренера Руха.

Лидер Первой лиги Рух объявил, что новым тренером команды стал 32-летний Иван Федык. Нового наставника команде уже представил президент клуба Григорий Козловский.

Федык ранее работал в тренерском штабе Руха при Леониде Кучуке. Кроме того, работал в Академии Карпат (2010-2012), Севастополе (2012-2013), Краснодаре (2013-2014), Стали (2016-2017) и Ростове (2017-2018).

Сообщается, что консультантом наставника стал известный специалист Мирон Маркевич, который заявил, что благодаря отсутствию матчей сборных у него появилось время консультировать и помогать команде добиться цели выйти в Премьер-лигу.

Федык заменил Юрия Бакалова, который покинул команду из-за проблем со здоровьем.