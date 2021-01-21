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Макгрегор - Порье: букмекеры оценили шансы бойцов в реванше

Макгрегор - Порье: букмекеры оценили шансы бойцов в реванше
Обновлено 16:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер UFCEurope

В воскресенье, 24 января (время) киевское, на "Бойцовском острове" в ОАЭ состоится большой вечер профессионального ММА - UFC 257. Главным поединком шоу станет супербой в легком весе - Конор Макгрегор - Дастин Порье. Накануне схватки букмекеры оценили шансы бойцов.

По мнению букмекеров, Макгрегор является фаворитом встречи, однако шансы Порье также котируются весьма высоко. Досрочный успех ирландца оценивается коэффициентом 1,57, а победа нокаутом от американца - 5,5. В то же время специалисты сомневаются в силах Макгрегора после третьего раунда и считают, что поединок может обернуться поражением для Конора, если продлится всю дистанцию - коэффициенты на триумф решением судей - 7,00 против 7,50 соответственно.

Прогноз букмекеров на бой Макгрегор - Порье:

  • Пари-Матч: (победа Макгрегора 1,34 -  победа Порье 3,54)
  • William Hill (1,30 - 3,50)

Бойцы уже провели традиционную пресс-конференцию, после которой сошлись в дуэли взглядов.

 
 
 
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Публикация от ufc (@ufc)

"Телеграф" напоминает, что впервые спортсмены встретились между собой на турнире UFC 178 в сентябре 2014 года. Тогда Конор эффектно нокаутировал оппонента в первом раунде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть шоу UFC 257 в Украине.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 60

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Конор Макгрегор, Дастин Порье.
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